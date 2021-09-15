Петербурженка ужаснулась, увидев условия в детской больнице

Петербурженка ужаснулась, увидев условия в детской больнице
Условия в больнице ужаснули женщину. Фото: pixabay.com

Горожанка перечислила все недостатки учреждения, где лечат юных петербуржцев.

Петербурженка Юлия рассказала, что была шокирована после того, как побывала в детской больнице №5. Своим негодованием она поделилась в разговоре с «Комсомольской правдой».

Женщина отметила, что является мамой двухлетнего ребенка. Она побывала в 13-м инфекционном отделении и ужаснулась. Там она увидела грязные полы, облезлые стены, отваливающуюся плитку, рваное постельное белье и много чего еще.

Петербурженка добавила, что в больнице много чего не хватает: от горшков до ингаляторов. Она также предоставила снимки, на которых продемонстрировала условия лечения детей.

Информацию пока никак не комментировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в петербургской больнице лежит 15-летняя девочка весом 13 кг.

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