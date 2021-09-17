Самойлова впервые за 20 лет встретилась с отцом в родном селе

Самойлова впервые за 20 лет встретилась с отцом в родном селе
Самойлова решила съездить на малую родину. Фото: https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Блогершу воспитывала одна мать, отношения с отцом не сложились.

Блогерша Оксана Самойлова призналась, что решилась приехать в республику Коми, чтобы впервые за 20 лет встретиться с родным отцом. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Самойлова писала, что готовится удивлять своих поклонников, которые скоро узнают о ней много нового. Блогер долго пыталась забыть о прошлом, но решилась встретиться с ним лицом к лицу.

Известно, что в путешествие Самойлова поехала вместе со своим братом. Блогерша добавила, что поделится подробностями как только что-то станет известно. На данный момент понятно, что она находится в поселке Ярега, где росла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Оксана Самойлова намекнула на пятую беременность. Однако, изучая изображение, невозможно найти спрятанного в кустах ребенка. Именно это и позволило фанатам думать, что модель вновь ждет ребенка.

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