Иммунолог развеял миф о повторной вакцинации от Covid

Иммунолог развеял популярный миф о повторной вакцинации от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Иммунолог развеял популярный миф о повторной вакцинации от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

По словам врача-иммунолога, новая доза лекарства от коронавируса не сделает иммунитет человека более «напряженным».

Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на слова доктора биологических наук, профессора петербургского Института экспериментальной медицины Александра Полевщикова.

Так, повторная или первая прививка от Covid не может повысить «напряженность» иммунитета.

По мнению доктора, «усиление» и «напряженность» иммунитета никак не измеряется. Медик даже назвал такой миф «несусветной глупостью».

«Иммунная система за сутки перемалывает миллионы антигенов. Все эти россказни про вмешательство прививкой в иммунную систему слушать невозможно — ей все равно, какой вирус попадает в организм, она работает всегда», — уверяет Полевщиков.

Медработник считает, что иммунология — наука молодая, поэтому изучить иммунную систему человека полностью еще не удалось.

Однако одно ученые знают наверняка. Прививка с ослабленным или убитым патогеном вируса, действительно, может обезопасить организм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые предупредили о возможных осложнениях после ревакцинации.