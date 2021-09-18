В Петербурге загорелся ангар

В Петербурге загорелся ангар
В ангаре загорелась кровля. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел в Красносельском районе Северной столицы.

Сегодня, в субботу, 18 сентября в 11 часов утра поступила информация о пожаре по адресу: Красносельское шоссе, дом 56, корп.2. В ангаре загорелась кровля. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

В пожаре никто не пострадал. В тушении пожара участвуют: три спецмашины и 12 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области в Лужском районе произошло возгорание жилого дома. С пожаром боролись более часа. Полыхал отдельностоящий дом в поселке Дзержинского. В огне погиб мужчина, кроме этого ожоги получил еще один гражданин. В областном ГУ МЧС рассказали о пожаре, информация о котором появилась примерно в 21:30. На 50 «квадратах» горел частный дом в садоводстве Рапти. В происшествии скончался 45-летний мужчина.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу красносельский район новости СПб пожар происшествие


 

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