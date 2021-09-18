Фестиваль рыцарей пройдет у стен Петропавловской крепости

Настоящее рыцарское побоище состоится с 18 по 19 сентября. Фото: пресс-служба фестиваля “Битва на Неве”

Настоящее рыцарское побоище состоится с 18 по 19 сентября. Фото: пресс-служба фестиваля “Битва на Неве”

На территории Петропавловской крепости проходит VIII фестиваль рыцарства и Средневековья «Битва на Неве».

Настоящее рыцарское побоище проходит в выходные, с 18 по 19 сентября, с 11:00 до 19:00. Берег Невы захватили кони, рыцари в доспехах, оруженосцы и прекрасные дамы. В программе мероприятия: историческая ярмарка ремесленников и мастеров, турнир Врат Святого Петра, конные копейные сшибки.

Как сообщила пресс-служба мероприятия, также состоятся выступления музыкальных групп, тематические мастер-классы и локальные представления.

Вход на территорию бесплатный. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, попасть в эпоху рыцарства можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании, а также по ПЦР-тесту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге прошел военно-исторический фестиваль «Невская битва».