Россияне назвали способы борьбы со стрессом

Россияне назвали способы борьбы со стрессом
1/5 опрошенных выбирает спорт и физические нагрузки. Фото: pixabay.com

54% россиян борются со стрессом, гуляя на свежем воздухе. Об этом говорят данные опроса Райффайзенбанка. Всего опросили полторы тысячи человек старше 20 лет.

На втором месте способ в борьбе с напряжением — общение с друзьями. И это 41%. «Бронза» у увлечений. Их выбирают 29%. Четверть респондентов признались, что им помогает только спиртное. Еще 25% просто берут отпуск. Об этом сообщает ТАСС.

1/5 опрошенных выбирает спорт и физические нагрузки. Йогу и медитацию предпочитают 10% респондентов, духовные практики — пять процентов.

Среди наименее популярных способов по борьбе со стрессом назвали общение с психологом (три процента), ведение дневника (тоже три процента) и анти-стресс игрушки (всего два процента).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала о продуктах, которые следует употреблять человеку для борьбы со стрессом.

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