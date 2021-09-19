Врач назвала продукты, полезные для укрепления иммунитета осенью

Врач назвала продукты, полезные для укрепления иммунитета осенью
Диетолог отметила, что лучше всего есть овощи. Фото: pixabay

Для укрепления иммунитета осенью следует ограничить сахар и больше употреблять овощей, заявила диетолог Маргарита Макуха.

Она отмечает, что сахар плохо влияет на баланс микрофлоры кишечника. В организм могут проникнуть вредные бактерии вирусы. Так, для укрепления иммунитета лучше свести содержание в рационе сладкого до минимума, обращает внимание врач. Об этом сообщает «Российская газета».

Диетолог отметила, что лучше всего есть овощи. Так, в это время года рекомендуют больше есть: фасоль, листовой салат, кабачки, болгарский перец. В них много клетчатки, а она поддерживает здоровый иммунитет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что какая еда может разрушить иммунную систему человека осенью, рассказал врач, доктор медицинских наук Линдси ДеСото. Для хорошей работы иммунной системы нужно свести потребление алкоголя к минимуму

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