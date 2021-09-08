Раскрыты разрушающие иммунитет привычки

Чипсы и печенье также оказывают существенное влияние на иммунитет человека. Фото: Pixabay

Чипсы и печенье также оказывают существенное влияние на иммунитет человека. Фото: Pixabay

Какая еда может разрушить иммунную систему человека осенью, рассказал врач, доктор медицинских наук Линдси ДеСото.

Так, настоящий вред здоровью может нанести чрезмерное употребление сахара. Он понижает функцию иммунных клеток и ослабляет иммунитет. Также не полезным для иммунитета является избыток алкоголя. Для хорошей работы иммунной системы нужно свести потребление алкоголя к минимуму. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Чипсы и печенье также оказывают существенное влияние на иммунитет человека. Эта еда содержит много насыщенных жиров и сахара. Они могут привести к заболеванию сердца и почек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американские вирусологи в ходе последних исследований обнаружили существование у некоторых пациентов необычного вида иммунитета, который они уже прозвали “сверхчеловеческим”.