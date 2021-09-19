Доктор наук Иванова: 55% от всех смертей в РФ составляют сердечно-сосудистые заболевания

Научный сотрудник РАН Аллы Иванова назвала главную причину смерти в России.

Так, почти треть смертельных исходов в стране приходится на трудоспособных людей. 80% умерших – это мужчины. Об этом сообщает «Царьград».

Эксперт отметила, что 55% смертей является результатом проблем с сердцем, а причиной 30% смертей являются внешние причины. Коронавирус в топ причин смертей не входит, отмечает Иванова. Также она обратила внимание на то, что разница в продолжительности жизни мужчин и женщин составляет 10 лет. Несколько лет назад был разница в 14 лет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты медицинского учреждения Mayo Clinic рассказали о симптомах, которые могут указывать на проблемы с сердцем. Внеезапное онемение и слабость в руках или ногах могут быть признаком высокого уровня холестерина в крови.