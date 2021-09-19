Путин поблагодарил участников восстановления собора Невского в Волгограде

Путин поблагодарил участников восстановления собора Невского в Волгограде
Президент России Владимир Путин поблагодарил за содействие неравнодушных людей, которые приложили силы для восстановления храма. Фото: Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин поблагодарил участников восстановления кафедрального собора князя Александра Невского в Волгограде. Он отметил, что без них это было бы невозможно.

Так, его возрождение стало возможным во многом благодаря единению государства и народа. Благодаря творческому взаимодействию Русской православной церкви реставраторов и благотворителей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин поблагодарил за содействие неравнодушных людей, которые приложили силы для восстановления храма.

Путин отметил, что праздничное событие приурочено к 800-летию князя Александра Невского.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин пробудет на самоизоляции несколько дней. Причиной перехода на удаленный режим работы стали участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении.

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Путин поблагодарил участников восстановления собора Невского в Волгограде
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