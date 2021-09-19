Путин поблагодарил участников восстановления собора Невского в Волгограде

Президент России Владимир Путин поблагодарил участников восстановления кафедрального собора князя Александра Невского в Волгограде. Он отметил, что без них это было бы невозможно.
Так, его возрождение стало возможным во многом благодаря единению государства и народа. Благодаря творческому взаимодействию Русской православной церкви реставраторов и благотворителей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин поблагодарил за содействие неравнодушных людей, которые приложили силы для восстановления храма.
Путин отметил, что праздничное событие приурочено к 800-летию князя Александра Невского.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин пробудет на самоизоляции несколько дней. Причиной перехода на удаленный режим работы стали участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении.