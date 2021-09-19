Второй день подряд в России фиксируют более 20 тыс. случаев COVID

При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 13 418 человек. Фото: pixabay.com

При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 13 418 человек. Фото: pixabay.com

«Бронзу» по суточному числу заболевших взяло Подмосковье. В регионе впервые с конца августа выявили более одной тысячи случаев коронавирусной инфекции.

В России за минувший день скончались 793 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью.

В общей сложности в Российской Федерации определили 20 174 новых случая заражения Covid. Более 20 тыс. заболевших в РФ уже второй день подряд. Так, днем ранее сообщалось о 20,3 тысячах инфицированных.

Первое место в этом антирейтинге заняла Москва — 2 376. «Почетное второе» у Петербурга — 1 834, на третьем — Подмосковье — 1 004. В Московской области суточный показатель превысил 1 тыс. впервые с 24 августа.

С начала пандемии в России зафиксировали всего 7 млн 274 тыс. 928 случаев коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что инфекционист спрогнозировал ослабление коронавируса в России.