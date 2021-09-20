Врач раскрыл, почему в российских клиниках назначают бесполезные лекарства

Врач раскрыл, почему в российских клиниках назначают бесполезные лекарства
Так, по словам медика, начинают путать одно с другим, пневмонию и ковид, например. Фото: unsplash

Определить причину инфекции достаточно сложно, а за названием «ОРВИ» скрываются различные заболевания, заявил врач Антон Ершов. Самое важное для доктора– определить, вирус у человека, или бактерия. И не каждый врач понимает, с каким патогеном имеет дело.

Выяснить, какой именно патоген у пациента, очень сложно. Из-за этого назначают лечение, которое не помогает. Так, по словам медика, начинают путать одно с другим, пневмонию и ковид, например. Об этом сообщает Life

Ершов обратил внимание на то, что между некоторыми респираторными инфекциями есть некоторые отличия. Бактериальным инфекциям характерны мокрый кашель с зелено-желтой мокротой. При вирусе отмечается сухой кашель, а мокрота прозрачная.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что второй день подряд в России фиксируют более 20 тыс. случаев COVID.

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