В Петербурге с утра пробки: горожане встали в 5-балльные заторы

В Петербурге с утра пробки: горожане встали в 5-балльные заторы
На дорогах Петербурга наблюдаются пробки. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге началась новая рабочая неделя, а это значит, что в городе с утра непременно должны образоваться заторы. В понедельник, утром, 20 сентября, собрались пробки, которые к 9:00 могут достигнуть пяти баллов. В городе час пик.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, пробки оцениваются в пять баллов. Движение на дорогах затруднено.

«Красные» участки замечены на набережной реки Екатерингофки, на набережной Обводного канала, на Старо-Петергофском проспекте, на проспекте Стачек, на улице Шкапина, на ЗСД, на Кубинской улице, на КАДе, на Народной улице, на Ленинградской улице, на проспекте Косыгина, на Пироговской набережной, на Воскресенской набережной, на Садовой улице, на Невском проспекте, на Народной улице, на проспекте Славы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на развязке КАД с Ропшинским шоссе перекроют съезд.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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