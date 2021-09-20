В Петербурге с утра пробки: горожане встали в 5-балльные заторы

В Петербурге началась новая рабочая неделя, а это значит, что в городе с утра непременно должны образоваться заторы. В понедельник, утром, 20 сентября, собрались пробки, которые к 9:00 могут достигнуть пяти баллов. В городе час пик.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:30, пробки оцениваются в пять баллов. Движение на дорогах затруднено.

«Красные» участки замечены на набережной реки Екатерингофки, на набережной Обводного канала, на Старо-Петергофском проспекте, на проспекте Стачек, на улице Шкапина, на ЗСД, на Кубинской улице, на КАДе, на Народной улице, на Ленинградской улице, на проспекте Косыгина, на Пироговской набережной, на Воскресенской набережной, на Садовой улице, на Невском проспекте, на Народной улице, на проспекте Славы.