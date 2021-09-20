В Ленобласти мужчина подстрелил обидчика и убил его друга

В Ленобласти мужчина подстрелил обидчика и убил его друга
В ходе завязавшейся потасовки 32-летний мужчина отобрал у 40-летнего обидчика пистолет и выстрелил ему в ногу. Фото: pixabay

Убийство произошло во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в полицию через 112 от 32-летней женщины поступило сообщение о стрельбе на ул. Игровой в СНТ «СКА».

Накануне около 18:20 32-летнему мужчине при подъезде к своему участку дорогу перегородил 40-летний мужчина и 36-летний мужчина. С первым у него был давний конфликт. 40-летний мужчина направил в сторону 32-летнего мужчины пистолет Макарова и стал угрожать ему убийством.

В ходе завязавшейся потасовки 32-летний мужчина отобрал у 40-летнего обидчика пистолет и выстрелил ему в ногу. Затем он выстрелил в сторону убегавшего с места происшествия 36-летнего приятеля обидчика, труп которого, с огнестрельным ранением спины обнаружили в доме на участке по ул. 2-я линия СНТ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кингисеппском районе Ленобласти женщина обнаружила тело своего супруга с простреленной головой.

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