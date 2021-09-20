В Петербурге свободно более 21 % коек для ковид-пациентов

В Петербурге остаются свободными 21,32 % коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями.

Как сообщает комитет по здравоохранению, на сегодняшний день в городе развернуто 5 313 тыс. коек.

На данный момент в городских стационарах находятся 4 372 пациента с коронавирусом и пневмониями. За прошедшие сутки в больницы поступили 211 горожан, при этом 65 человек выписали.

В реанимации находится 421 пациент. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 167 человек.

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 137 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор считает ситуацию с коронавирусом в России недостаточно стабильной.