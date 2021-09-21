В США количество жертв COVID превысило число погибших от «испанки»

В США количество жертв COVID превысило число погибших от &#171;испанки&#187;
Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

С начала пандемии COVID-19 жертвами нового вируса в США стали более 675 тыс. человек, показатель превышает количество жертв испанского гриппа, разразившегося в 1 918 году.

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, во время пандемии испанского гриппа ы США скончались 675 тыс. человек. Данные приблизительные, так как точных подсчетов в то время не проводили.

По данным университета Джонса Хопкинса, при этом число пациентов, ставших жертвами COVID-19, составило 675 885 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что люди, болеющим простудой или ОРВИ, не страшен ковид, так как при болезни нельзя заразиться другим вирусом.

испанка коронавирусная пандемия США


 

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