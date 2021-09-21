Прокуратура проводит проверку после падения ребенка в канализационный люк

Прокуратура проводит проверку после падения ребенка в канализационный люк
В ходе проверки дадут оценку действиям органов местного самоуправления. Фото: pixabay.com

Всеволожская городская прокуратура проводит проверку по факту падения ребенка в канализационный люк. Это произошло накануне в Новом Девяткино.

В ходе проверки дадут оценку действиям органов местного самоуправления в части реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности в границах поселения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пятилетний ребенок упал в незакрытый и неогороженный люк в Новом Девяткино. Малыш провалился в четырехметровый люк вечером в понедельник, 21 сентября, между жилыми домами на Лесной улице. В результате падения он получил множественные травмы и переломы, его госпитализировали. Инцидент произошел по недосмотру коммунальных служб и местной администрации. В полицию подана телефонограмма, в ближайшее время будет написано заявление.

дети новое девяткино новости СПб падение прокуратура


 

Новости партнеров
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Названы самые опасные районы для сбора грибов и ягод в Ленобласти
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Невидимый космический объект поглощает нашу галактику со скоростью 50 м/с
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Студенты СПбГУ опасаются третьей волны дистанционки после выборов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура проводит проверку после падения ребенка в канализационный люк
На реставрацию театра «Мюзик-Холл» будет выделено 4,5 млрд рублей
В России треть детских площадок признали опасными
Вассерман предложил сократить срок обучения в школах
Мамаева возмутилась из-за слухов о ее воссоединении с бывшим мужем
Центр «Фобос»: потепление в Центральной России начнется с 27 сентября
Пермскому стрелку ампутировали ногу
В Петербурге скончался пианист Сергей Мальцев