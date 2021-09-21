Прокуратура проводит проверку после падения ребенка в канализационный люк

Всеволожская городская прокуратура проводит проверку по факту падения ребенка в канализационный люк. Это произошло накануне в Новом Девяткино.

В ходе проверки дадут оценку действиям органов местного самоуправления в части реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечения безопасности жизнедеятельности в границах поселения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пятилетний ребенок упал в незакрытый и неогороженный люк в Новом Девяткино. Малыш провалился в четырехметровый люк вечером в понедельник, 21 сентября, между жилыми домами на Лесной улице. В результате падения он получил множественные травмы и переломы, его госпитализировали. Инцидент произошел по недосмотру коммунальных служб и местной администрации. В полицию подана телефонограмма, в ближайшее время будет написано заявление.