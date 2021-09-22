В Петербурге выявили еще более 1 500 случаев заражения COVID-19

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 521 петербуржцец сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в среду, 22 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 1 991 человек. Третье место у Подмосковья — 986 новых ковид-пациентов. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 221 человек. За сутки в 47-м регионе скончались два человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге свободны менее тысячи коронавирусных коек.