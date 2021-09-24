Стало известно, кто отвечает за уборку листьев в Петербурге

Сжигать листву запрещено. Ее должны вывозить на специальные полигоны по переработке органического мусора. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Сжигать листву запрещено. Ее должны вывозить на специальные полигоны по переработке органического мусора. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Жителям Северной столицы рассказали, как часто должны убирать листву осенью и куда жаловаться, если этого не происходит.

Во дворах работы по содержанию деревьев и кустов выполняют уполномоченные организации. Чаще всего: местные управляющие компании. На дорогах и тротуарах расчисткой занимаются дорожные предприятия, а в общественных зеленых зонах — садово-пакровые предприятия.

Как сообщил Peterburg2, контролирует качество, объем и сроки выполнения работ СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства». В случае если опавшая опавшая листва мешает двигаться транспорту, можно обращаться в дежурные службы дорожных предприятий.

По регламенту, убирать листву и органический мусор в парках должны 1 раз весной и от 1 до 6 раз осенью, в зависимости от состояния участков. Кроме того, на частоту уборки влияет интенсивность движения по дорогам и тротуарам.

Работы проводятся инструментами ручного труда, с помощью малых механических инструментов и уборочных машин. Собранные листья вывозятся на специальные полигоны, сжигать их категорически запрещено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге готовятся к осеннему паводку. Специалисты проверяют состояние гидротехнических сооружений.