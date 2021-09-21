В Петербурге готовятся к осеннему паводку

В Петербурге готовятся к осеннему паводку
Беглов рассказал о подготовке к паводкам. ото: gov.spb.ru

Специалисты проверяют состояние гидротехнических сооружений.

В Санкт-Петербурге ведется активная подготовка к осеннему паводку. На данном этапе проходит осмотр гидротехнических сооружений. Об этом сегодня, 21 сентября, рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Он отметил, что предупредительные мероприятия необходимы для обеспечения безопасности горожан. Проверять состояние сооружений важно, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации, а также вовремя понять, что есть необходимость ремонта.

Часть сооружений уже осмотрена, остальные проверят до 1 октября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптики заявили о переменчивой погоде в Ленобласти. Ветер будет восточным и северо-восточным умеренным.

новости СПб осень паводок


 

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