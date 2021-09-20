Ночью -2, днем +11: синоптики заявили о переменчивой погоде в Ленобласти

Во вторник в Ленинградской области обещают прохладный вечер. Возможны заморозки до -2 градусов. Жителям 47-ого региона стоит утеплиться.
Об этом пишет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
21 сентября, в области будет облачная погода с прояснениями. Ночью осадков особо не будет, а вот днем обещают несильные дожди в некоторых районах.
Ветер будет восточным и северо-восточным умеренным.
Ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов. Днем будет не намного теплее, термометры покажут +6…+11 градусов. При этом, в некоторых районах обещают настоящие заморозки до -2°.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Москве прогнозируют сильнейший за 73 года ливень.