Ночью -2, днем +11: синоптики заявили о переменчивой погоде в Ленобласти

Ночью -2, днем +11: синоптики заявили о переменчивой погоде в Ленобласти
Во вторник ночью в Ленобласти ожидают дожди. Фото: pixabay.com

Во вторник в Ленинградской области обещают прохладный вечер. Возможны заморозки до -2 градусов. Жителям 47-ого региона стоит утеплиться.

Об этом пишет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

21 сентября, в области будет облачная погода с прояснениями. Ночью осадков особо не будет, а вот днем обещают несильные дожди в некоторых районах.

Ветер будет восточным и северо-восточным умеренным.

Ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов. Днем будет не намного теплее, термометры покажут +6…+11 градусов. При этом, в некоторых районах обещают настоящие заморозки до -2°.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что Москве прогнозируют сильнейший за 73 года ливень.

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