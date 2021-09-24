Эндоскопист: у четверти перенесших COVID обнаружили рубцы в бронхах

Эндоскопист Наталья Кукушкина заявила, что после получения результатов исследования удалось выяснить, что у четверти перенесших коронавирус людей есть рубцы в бронхах.
Об этом доктор рассказала на форуме онкологии и радиотерапии For life.
Следы в бронхах обнаружили в онкологическом диспансере в Липецке, они были у четверти обследуемых, которые ранее болели COVID. Стоит заметить, что другие болезней, которые могли бы напоминать о себе рубцами, у пациентов не было.
«У более чем 50% обследуемых была выявлена только бледная слизистая, почти у 25% пациентов выявлены рубцы, у почти 15% обнаружена микроангиопатия», — заявила Кукушкина.
Медработник добавила, что, чаще всего, изменения были в виде тонких белесоватых рубцов. Однако у некоторых пациентов были заметны и стойкие фиброзные изменения.
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