В ЦПКиО имени Кирова сделали бесплатный вход из-за дождя

В ЦПКиО имени Кирова сделали бесплатный вход из-за дождя
Администрация парка просит не забывать брать с собой зонты. Фото: Baltphoto

Сегодня, 25 сентября, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове впускает бесплатно всех петербуржцев и гостей Северной столицы.

Причина незаурядная – весь день в Петербурге идут дожди. В городе мокро и серо. Об этом сообщает пресс-служба парка в официальной группе парка «ВКонтакте».

Администрация парка просит не забывать брать с собой зонты. Там также предупредили, что базы проката не работают из-за дождя.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в воскресенье, 26 сентября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременный дождь, днем будет преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, северо-западный, днем северо-западный, северный умеренный. В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +7…+9 градусов, днём столбики термометров покажут +10…+12 градусов.

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В ЦПКиО имени Кирова сделали бесплатный вход из-за дождя
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