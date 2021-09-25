СКА в овертайме обыграл минское «Динамо» в матче КХЛ

СКА в овертайме обыграл минское &#171;Динамо&#187; в матче КХЛ
Матч прошел в Минске. Фото: ХК СКА

Петербургский СКА обыграл в овертайме минское «Динамо». Матч завершился со счетом 2:1.

Игра состоялась в субботу, 25 сентября, в Минске. Петербургские спортсмены победили со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0).

В составе СКА отличился Марат Хуснутдинов. Он забросил шайбу на 23-й минуте игры, а на 28-й минуте счет стал равным, Решающую шайбу забил Антон Бурдасов на 65-й минуте.

В понедельник, 27 сентября, СКА сыграет с «Витязем» в Подольске.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 23 сентября СКА проиграл «Салавату Юлаеву» со счетом 2:4. Для СКА это поражение стало третьим в новом сезоне КХЛ.

"Динамо" "СКА" хоккей


 

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