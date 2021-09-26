Правительство направит более 74 миллиардов рублей на строительство школ

Правительство России выделит регионам более 74 миллиардов рублей на строительство школ.

В России закончился второй этап отбора проектов по строительству новых школ в по России. Чтобы помочь субъектам реализовать эти планы, правительство направит туда миллиарды рублей. Об этом сообщает правительство.

Средства получат 34 региона, там построят 128 новых школ. Будет более 90 тысяч дополнительных учебных мест. Деньги на строительство направят и сами регионы.