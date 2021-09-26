Правительство направит более 74 миллиардов рублей на строительство школ

Правительство направит более 74 миллиардов рублей на строительство школ
Деньги на строительство направят и сами регионы. Фото: Baltphoto

Правительство России выделит регионам более 74 миллиардов рублей на строительство школ.

В России закончился второй этап отбора проектов по строительству новых школ в по России. Чтобы помочь субъектам реализовать эти планы, правительство направит туда миллиарды рублей. Об этом сообщает правительство.

Средства получат 34 региона, там построят 128 новых школ. Будет более 90 тысяч дополнительных учебных мест. Деньги на строительство направят и сами регионы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство России одобрило законопроект, предполагающий страховую выплату врачам, работающим с ковид-пациентами. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Правительства РФ. Выплаты смогут получить врачи, средний и младший медперсонал, а также водители машин скорой помощи, сообщил кабмин.
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