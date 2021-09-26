Мясников объяснил, почему препараты от гипертонии иногда не помогают

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что не всегда лекарства от давления эффективны.

Доктор обратил внимание, что гипертонию принято называть «тихой убийцей». А всё потому, что у этой болезни нет ярко выраженных симптомов, за исключением повышенного давления. При этом гипертония может сильно вредить сердцу и мозгу. Об этом сообщает «Россия 1».

Мясников уверен, иногда люди с повышенным давлением принимают одновременно несколько видов таблеток. Доктор рекомендует для определения суточной регистрации артериального давления проходить холтеровское мониторирование.

Также он посоветовал меньше пить спиртного и есть соленого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, людям с какой группой крови не страшен ковид. Доктор уверен, та или иная группа крови может повлиять на развитие болезней.