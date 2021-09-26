Мясников объяснил, почему препараты от гипертонии иногда не помогают

Мясников объяснил, почему препараты от гипертонии иногда не помогают
Доктор Александр Мясников рекомендует для определения суточной регистрации артериального давления проходить холтеровское мониторирование. Фото: скрин группы "Доктор Мясников" "ВКонтакте"

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что не всегда лекарства от давления эффективны.

Доктор обратил внимание, что гипертонию принято называть «тихой убийцей». А всё потому, что у этой болезни нет ярко выраженных симптомов, за исключением повышенного давления. При этом гипертония может сильно вредить сердцу и мозгу. Об этом сообщает «Россия 1».

Мясников уверен, иногда люди с повышенным давлением принимают одновременно несколько видов таблеток. Доктор рекомендует для определения суточной регистрации артериального давления проходить холтеровское мониторирование.

Также он посоветовал меньше пить спиртного и есть соленого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, людям с какой группой крови не страшен ковид. Доктор уверен, та или иная группа крови может повлиять на развитие болезней.

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