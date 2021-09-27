В Приморье грибники встретили амурского тигра

В Приморье грибники встретили амурского тигра
Грибники догадались залезть на деревья, где просидели около 40 минут. Фото: Pixabay

Грибники у села Соколовка в Приморье встретили амурского тигра.

В социальных сетях опубликовали видео, снятое с дерева. На нем показано, как амурский тигр ходит по лесу и рычит. Грибники отошли от Соколовки примерно на километр. Там, в лесу и произошла опасная встреча. Грибники догадались залезть на деревья и просидели 40 минут. Затем животное ушло. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам специалистов, этот тигр «неконфликтный». Когда в регионе есть конфликтный тигр, работают все структуры, в том числе Центр «Амурский тигр». Грибникам посоветовали носить в следующий раз фальшфейер и хлопушки для безопасности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградском зоопарке появился новый питомец. Амурская тигрица переехала в Петербург из Зеленогорска. Юная самка по имени Виола приехала еще в августе.
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