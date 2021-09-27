Подобный SARS-CoV-2 вирус нашли у летучих мышей, живущих в пещерах Лаоса

Подобный SARS-CoV-2 вирус нашли у летучих мышей, живущих в пещерах Лаоса
Генетически близкие к возбудителю COVID-19 патогены существуют в природе среди летучих мышей. Фото: pixabay.com

В одной из пещер Лаоса нашли летучих мышей с коронавирусом, схожим с SARS-CoV-2. Их обнаружили ученые.

Специалисты из Института Пастера во Франции совместно с коллегами из Национального университета Лаоса предположили, что данный патоген может заразить человека.

Согласно данным в журнале Nature, ученые сделали вывод, что генетически близкие к возбудителю нового вируса патогены существуют в природе среди летучих мышей.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пандемия COVID привела к сокращению продолжительности жизни в ряде стран.

коронавирусная пандемия летучая мышь


 

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Подобный SARS-CoV-2 вирус нашли у летучих мышей, живущих в пещерах Лаоса
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