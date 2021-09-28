Биолог рассказала о влиянии коронавируса на продолжительность жизни

Через несколько поколений люди должны начать лучше справляться с инфекцией даже без лекарств, заключила эксперт. Фото: комитет по здравоохранению

Через несколько поколений люди должны начать лучше справляться с инфекцией даже без лекарств, заключила эксперт. Фото: комитет по здравоохранению

Коронавирусная инфекция сокращает среднюю продолжительность жизни на 10 лет. Такой прогноз озвучила профессор, биолог Анча Баранова.

По ее словам, в этом заключается основной сценарий развития обстановки с COVID-19 в мире. Специалист подчеркнула, что вирус опасен прежде всего для пожилых людей, которые и так страдают от многочисленных болезней

Как сообщили «РИА Новости», Баранова отметила, что через два-три поколения человечество будет справляться с ковидом лучше. Она объяснила это тем, что спустя время может измениться структура вируса и его, возможно, станет меньше.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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