Стало известно, какие симптомы COVID стали чаще встречаться

Наиболее частыми врачи называют тошноту, рвоту, диарею и потерю аппетита. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Наиболее частыми врачи называют тошноту, рвоту, диарею и потерю аппетита. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Коронавирус оказывает влияние на работу желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

По ее словам, наиболее частыми среди таких симптомов врачи называют тошноту, рвоту, диарею и потерю аппетита. Причиной этому служит мутация вируса.

Как сообщили «РИА Новости», Омарова отметила, что сейчас рассматривается гипотеза о том, что ЖКТ наравне с органами дыхания может служить входными воротами нового COVID-19.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подобный SARS-CoV-2 вирус нашли у летучих мышей, живущих в пещерах Лаоса.