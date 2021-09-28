В мире коронавирусом заразились более 232,3 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 232,3 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена более чем 494 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро вторника, 28 сентября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 232 306 848, скончались от вируса 4 755 859 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 43 116 407 человек заразились, 690 426 умерли. На втором месте находится Индия: 33 678 786 инфицированных, 447 194 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 21 366 395 зараженных, умерли 594 653 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что биолог рассказала о влиянии коронавируса на продолжительность жизни.

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