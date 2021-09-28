В Выборгском районе нашли труп в желтом жилете

Фото: Pixabay
Мертвец лежал в водоеме в желтом жилете. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Ленинградской области было найдено мертвое тело в водоеме.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 27 сентября, правоохранительным органам среди ночи доложили о происшествии. По номеру «112» обратился мужчина, он рассказал, что в водоеме находится труп мужчины. Гражданин лежал в желтом жилете. Бездыханное тело находилось у охраняемого пирса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске Ленинградской области нашли сильно обгоревший труп. Огонь настолько изувечил тело, что возраст просто не определить.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили в ванной труп мужчины. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мертвое тело 32-летнего мужчины нашли со множественными колото-резаными ранами.

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