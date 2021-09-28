В Пулково во вторник задержали пять самолетов

В Пулково задержали пять самолетов. Фото: Baltphoto

В Пулково задержали пять самолетов. Фото: Baltphoto

Сегодня, 28 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали пять авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Новосибирска, Симферополя Намангана и Якутска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Так задерживаются сразу два рейса до Новосибирска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:15 и в 23:00, однако время вылета сдвинули на 14:20 и 0:10.

Позднее назначенного вылетит лайнер до Симферополя. Рейс перенесли с 13:45 на 14:20.

Кроме этого, опаздывает рейс до Намангана. Самолет должны были отправить в 16:15, однако по факту придется ждать до 20:35.

Плюс ко всему позже положенного вылетит самолет до Якутска. Рейс теперь назначили на 09:40.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.