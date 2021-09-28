В Пулково во вторник задержали пять самолетов

Сегодня, 28 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали пять авиарейсов.
Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Новосибирска, Симферополя Намангана и Якутска. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.
Так задерживаются сразу два рейса до Новосибирска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 13:15 и в 23:00, однако время вылета сдвинули на 14:20 и 0:10.
Позднее назначенного вылетит лайнер до Симферополя. Рейс перенесли с 13:45 на 14:20.
Кроме этого, опаздывает рейс до Намангана. Самолет должны были отправить в 16:15, однако по факту придется ждать до 20:35.
Плюс ко всему позже положенного вылетит самолет до Якутска. Рейс теперь назначили на 09:40.
Причины задержек не указываются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.