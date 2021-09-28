Путин пообещал рост пенсий в ближайшие годы

Путин пообещал рост пенсий в ближайшие годы
Пенсии будут расти в ближайшие годы. Фото: pixabay

Президент отметил, что средства на эти цели уже заложены в бюджет.

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие несколько лет пенсии россиян продолжат расти. Выплаты увеличатся и 2022, и 2023-2034 годах, заверил политик во время совещания по экономическим вопросам, которое состоялось сегодня, 28 сентября, в режиме видеоконференции.

Путин отметил, что средства на такие индексации уже заложены в бюджет, так что нет никаких сомнений – пенсии будут расти.

«Кроме того, принято решение по увеличению денежного довольствия сотрудников правоохранительных органов: МВД, ФСИН, Федеральной таможенной службы, Росгвардии и других»,

— добавил он.

Напоминаем, что министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказывал, что страховые пенсии в следующем году должны вырасти почти на 6%, а социальные – на 7,7.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первого октября пенсионерам могут дать прибавку.

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