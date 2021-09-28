Музей Льва Гумилева откроется после долгого ремонта 1 октября

Музей Льва Гумилева откроется после долгого ремонта 1 октября
1 октября в 12 часов дня на Никольском кладбище в Александро-Невской Лавре состоится панихида, посвященная 109-летию со дня рождения Льва Гумилева. Фото: Соцсети

Музей Льва Гумилева откроется после долгого ремонта 1 октября.

1 октября в 12 часов дня на Никольском кладбище в Александро-Невской Лавре состоится панихида, посвященная 109-летию со дня рождения Льва Гумилева. Об этом сообщает музей Льва Гумилева.

В четыре часа дня состоится торжественное открытие новой экспозиции Музея-квартиры Льва Гумилева. На экскурсии можно будет услышать о жизни Гумилева на «тихой бестрамвайной улице», узнать о гостях этого дома, о взаимоотношениях писателя с матерью — поэтом Анной Ахматовой, о том, как несмотря ни на что он сохранял он память об отце — поэте Николае Гумилеве.

Гумилев обзавелся собственной квартирой в конце своей жизни. Он заселился в двухкомнатную квартиру на Коломенской улице в 1989 году. После его смерти обстановка была заботливо сохранена.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте в скором времени появится памятник Николаю Гумилеву — русскому поэту эпохи Серебряного века, писателю, этнографу, исследователю Африки

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