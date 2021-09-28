Врач заявила, что в России недостаточно привитых от COVID-19 для спокойной осени

Российский врач Марьяна Лысенко спрогнозировала, что россиян ожидает неспокойная осень из-за недостаточного количества привитых от коронавируса.

Специалист заявила в эфире телеканала «Россия 1», что число привитых от ковида жителей России недостаточно для спокойного прохождения осени и сезона заболеваемости.

«В Москве чуть побольше, но тем не менее недостаточно для того, чтобы спокойно пережить эту осень», — подчеркнула врач.

Лысенко добавила, что не более 10% от числа вакцинированных поступают в стационар больницы, где она работает главврачом. По ее словам, все эти пациенты болеют в довольно легкой форме, в реанимацию из них никто не попадает.

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