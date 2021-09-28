Врач заявила, что в России недостаточно привитых от COVID-19 для спокойной осени

Врач заявила, что в России недостаточно привитых от COVID-19 для спокойной осени
Число привитых от ковида жителей России недостаточно для спокойного прохождения осени. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Российский врач Марьяна Лысенко спрогнозировала, что россиян ожидает неспокойная осень из-за недостаточного количества привитых от коронавируса.

Специалист заявила в эфире телеканала «Россия 1», что число привитых от ковида жителей России недостаточно для спокойного прохождения осени и сезона заболеваемости.

«В Москве чуть побольше, но тем не менее недостаточно для того, чтобы спокойно пережить эту осень», — подчеркнула врач.

Лысенко добавила, что не более 10% от числа вакцинированных поступают в стационар больницы, где она работает главврачом. По ее словам, все эти пациенты болеют в довольно легкой форме, в реанимацию из них никто не попадает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог Жемчугов объяснил рекордную смертность от коронавируса.

вакцинация от коронавируса врач осень


 

Новости партнеров
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Пять эффективных способов, как снизить высокое давление
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Кардиолог Корневич назвала три основных признака отрыва тромба
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Нехватка витамина D: симптомы, последствия, лечение
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Обвиняемый в педофилии петербургский физрук не дожил до очередного рассмотрения уголовного дела
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врач заявила, что в России недостаточно привитых от COVID-19 для спокойной осени
Полыхающую комнату в общежитии на Малой Посадской тушили 23 спасателя
Путин поручил ускорить расселение аварийного жилья
Водитель такси погиб в ДТП на Дальневосточном, пассажирка получила травмы
«В неадеквате»: автоледи на каршеринге влетела в BMW на Варшавской
Рэпера R.Kelly признали виновным в торговле людьми и педофилии
Ленинградскую область в среду окутает туман
Лазарева назвала причину развода с Шацем