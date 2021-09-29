Организатор похода на Эльбрус с пятью погибшими написал явку с повинной: его арестовали на 2 месяца

В Кабардино-Балкарии задержали организатора трагического похода на Эльбрус, жертвами которого стали пять человек. В ходе допроса мужчина написал явку с повинной. Он заключен под стражу на два месяца — до 26 ноября.

Старший гид компании, организовавшей смертельный поход, сотрудничает со следствием, дал признательные показания и готов понести ответственность за свой проступок, отмечают представители фирмы. На данный момент он все еще остается в статусе подозреваемого — мужчине вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть более двоих человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Решением Нальчикского городского суда гид отправлен под арест до 26 ноября.

Напомним, что бизнесмен, занимающийся турами на Эльбрус, живет в Петербурге. Компания петербуржца зарегистрирована в Мурино два года назад и предоставляет различные экскурсионные услуги. Задержанный комментировал трагедию, объясняя, что ошибся в прогнозе погоды.

Вероятно, гиды, находившиеся с группой, также оказались введены в заблуждение. Тем не менее, выдвигается версия, что произошедшее — следствие халатного отношения к прогнозу, а не роковой случайности.

Трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября. 19 человек попали в сильнейшую бурю — ветер достигал 40 м/с, температура резко опустилась до -20 градусов. Туристам пришлось долго ждать помощи, так как работу спасателей затрудняли экстремальные погодные условия. К сожалению, пять человек погибли — для многих переохлаждение стало критичным.

Один из участников похода рассказывал, что на его руках умерла любимая жена. «Я три часа держал на руках умирающую жену. Знал, что не смогут спасти. Она кричала от боли, а я говорил, что люблю ее», — поделился мужчина с изданием StarHit. Его супруга умерла от обморожения.

Поиск и эвакуация группы заняли больше семи часов. Тела троих погибших спустили с горы только 26 сентября. Среди выживших пять человек сейчас по-прежнему находится в больницах, их жизни, к счастью, ничего не угрожает.

Правоохранителям предстоит выяснить детали организации похода и восстановить события страшного дня. Что предприняли гиды для спасения группы, в чем ошибки организаторов, были ли участники поездки достаточно подготовлены — эти и многие другие подробности позволят установить виноватых и, возможно, повлияют на дальнейшее регулирование экстремального туризма властями.