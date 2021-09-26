Спасатели спускают с Эльбруса тела трех погибших альпинистов

Из группы альпинистов погибло пять человек. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Из группы альпинистов погибло пять человек. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

В воскресенье, 26 сентября, спасательный отряд МЧС спустил тела трех альпинистов, погибших на Эльбрусе.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, в 16:10 спасатели спустили тела трех альпинистов на высоту 5100 метров. Далее тела будут спускать с помощью транспортного средства на гусеничном ходу.

Ранее на Эльбрусе группа из 19 человек запросила помощь у МЧС из-за ухудшения погодных условий: ветер усилился до 40 м/с, температура упала до -20 градусов, а видимость не превышала метра. Они находились на высоте 5400 метров. Из группы погибли пятеро, у спасенных сильное обморожение и переломы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели отправились на Эльбрус за телами погибших альпинистов. Как сообщает Эльбрусский поисковый отряд, их работу осложняют сильные порывы ветра, метель и низкая температура воздуха.