В помете петербургских голубей найдена опасная для людей инфекция

В помете петербургских голубей найдена опасная для людей инфекция
Кормление голубей с рук может плохо кончиться. Фото: pixabay.com

Помет голубей из Петербурга хранит в себе немало интересного. В испражнениях найдена бактерия Chlamydophila psittaci.

Данный микроб может вызвать у человека острое инфекционное заболевание — орнитоз. Об этом сообщили в ФГБУ «Ленинградская МВЛ».

Чтобы исследовать помет крылатых, были взяты пять образцов. Во всех нашли генетический материал опасной для человека бактерии.

Подхватить орнитоз можно при тесном общении с голубями. Например, если кормить птичек с рук. Часто, сами голуби не чувствуют симптомов при данной болезни, да и внешне он может выглядит абсолютно здоровым.

У человека же совсем наоборот. Орнитоз может вызвать лихорадку, слабость, головную боль, температуру, пневмонию и поражение печени.

Кроме орнитоза от голубей можно подцепить птичий грипп, туберкулез, сальмонеллез.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поломанного голубя люди на тримаране выловили из реки Карповки.

болезнь голубь новости СПб орнитоз


 

Новости партнеров
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Три неожиданных симптома, сигнализирующих об инфаркте
Грудного ребенка бросили одного на Замшиной
Грудного ребенка бросили одного на Замшиной
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В помете петербургских голубей найдена опасная для людей инфекция
Путин рассказал о трех десятках заболевших ковидом из своего окружения
Неизданный альбом Дэвида Боуи выйдет спустя 20 лет после записи
В Мурино девочка на самокате едва не угодила под колеса машины
Росгвардейцы задержали подозреваемых в разбое на магазин на Дунайском
Петербург вечером встал в семибалльные пробки
130 млн рублей: Фонд имущества продал ненужные активы Водоканала Петербурга
В Петербурге боеприпас времен ВОВ мог разорваться в руках мужчины