В помете петербургских голубей найдена опасная для людей инфекция

Помет голубей из Петербурга хранит в себе немало интересного. В испражнениях найдена бактерия Chlamydophila psittaci.
Данный микроб может вызвать у человека острое инфекционное заболевание — орнитоз. Об этом сообщили в ФГБУ «Ленинградская МВЛ».
Чтобы исследовать помет крылатых, были взяты пять образцов. Во всех нашли генетический материал опасной для человека бактерии.
Подхватить орнитоз можно при тесном общении с голубями. Например, если кормить птичек с рук. Часто, сами голуби не чувствуют симптомов при данной болезни, да и внешне он может выглядит абсолютно здоровым.
У человека же совсем наоборот. Орнитоз может вызвать лихорадку, слабость, головную боль, температуру, пневмонию и поражение печени.
Кроме орнитоза от голубей можно подцепить птичий грипп, туберкулез, сальмонеллез.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поломанного голубя люди на тримаране выловили из реки Карповки.