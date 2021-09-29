В помете петербургских голубей найдена опасная для людей инфекция

Кормление голубей с рук может плохо кончиться. Фото: pixabay.com

Кормление голубей с рук может плохо кончиться. Фото: pixabay.com

Помет голубей из Петербурга хранит в себе немало интересного. В испражнениях найдена бактерия Chlamydophila psittaci.

Данный микроб может вызвать у человека острое инфекционное заболевание — орнитоз. Об этом сообщили в ФГБУ «Ленинградская МВЛ».

Чтобы исследовать помет крылатых, были взяты пять образцов. Во всех нашли генетический материал опасной для человека бактерии.

Подхватить орнитоз можно при тесном общении с голубями. Например, если кормить птичек с рук. Часто, сами голуби не чувствуют симптомов при данной болезни, да и внешне он может выглядит абсолютно здоровым.

У человека же совсем наоборот. Орнитоз может вызвать лихорадку, слабость, головную боль, температуру, пневмонию и поражение печени.

Кроме орнитоза от голубей можно подцепить птичий грипп, туберкулез, сальмонеллез.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что поломанного голубя люди на тримаране выловили из реки Карповки.