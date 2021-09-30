Пожилым петербуржцам стало интереснее искусство

Пожилым петербуржцам стало интереснее искусство
Пенсионеров стало больше интересовать искусство. Фото: pixabay

На интерес пожилых горожан повлияла пандемия коронавируса.

Возрастные жители Северной столицы в связи с наступлением пандемии коронавирусной инфекции стали больше интересоваться творчеством и психологией. Особенно привлекательной стала тема развития когнитивных способностей. Об этом сообщает директор АНО «Время возможностей» Марина Бутинова.

У пенсионеров вызывают интерес творческие занятия. Петербуржцы отдают предпочтение рисованию, керамике и другим декоративно-творческим направлениям.

Чаще всего в организацию приходят женщины, мужчин же всего 1%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионеры в России получат дополнительные выплаты ко Дню пожилого человека.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Пермский Минздрав проведет лотерею для привившихся от COVID-19 пенсионеров.

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