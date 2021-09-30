В Тюмени эвакуировали более 50 человек из-за пожара в многоэтажном доме

В Тюмени эвакуировали более 50 человек из-за пожара в многоэтажном доме
Пожар в жилом доме в Тюмени. Фото: МЧС России

В Тюмени загорелась кровля десятиэтажного жилого дома. Жильцов эвакуировали.

Пожар случился сегодня, 30 сентября, в доме 10 на Народной улице. Из здания спасли 30 человек, в том числе 4 ребенка. Еще 51 жильца эвакуировали.

По данным пресс-службы МЧС по Тюменской области, загорелась кровля на площади 100 квадратных метров. Черный столб дыма виден из разных районов города.

В 17:09 по местному времени (15:09 мск) открытое горение ликвидировано, еще через 40 минут пожар полностью потушили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время пожара в доме на Сестрорецкой эвакуировали 10 человек.

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