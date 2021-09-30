Российское правительство предложило увеличить МРОТ на 6,4%

Правительство России выступило с предложением поднять минимальный размер оплаты труда со следующего года.

Согласно законопроекту, который 30 сентября внесли в Госдуму, МРОТ может быть увеличен на 6,4% — до 13 617 рублей. Сделать это планируется с начала 2022 года. Таким образом, МРОТ станет на 825 рублей больше. Это повысит заработную плату более 2,5 миллиона жителей страны.

Изменения предлагается внести в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». Сумма, до которой планируется поднять МРОТ, составляет 42% величины медианной зарплаты за 2020 год.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин пообещал рост пенсий в ближайшие годы. Выплаты увеличатся и 2022, и 2023-2034 годах, заверил политик во время совещания по экономическим вопросам.