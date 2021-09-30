На Новоприозерском шоссе полыхает машина

На Новоприозерском шоссе полыхает машина
На Новоприозерском шоссе горит автомобиль. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 30 сентября во Всеволожском районе Ленобласти загорелся легковой автомобиль. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Пожар произошел на Новоприозерском шоссе. В Сети появилось видео. На опубликованных кадрах, что машина стоит на обочине, а огонь уже охватил ее полностью. В воздух поднимается столб густого черного дыма. В воздух поднимается клубы густого черного дыма.

«На Новоприозерском шоссе полыхает машина на обочине, служб нет, зеваки есть, когда я уже проехал походу взорвался бензобак. Самое странное, что выстроилось столько машин перед ней и неужели ни у кого нет огнетушителя?», — пишет автор поста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время пожара в доме на Сестрорецкой эвакуировали 10 человек.

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