В России могут увеличить пошлины на вино, пиво и парфюмерию из Евросоюза

Министерство подготовило предложение по повышению пошлин на ряд потребительских товаров из ЕС. Фото: pixabay

Министерство подготовило предложение по повышению пошлин на ряд потребительских товаров из ЕС. Фото: pixabay

Минэкономразвития России выступило с предложением увеличить пошлины на вино, пиво, духи и косметику, ввозимые из Евросоюза.

По данным «Ведомостей», министерство подготовило предложение по повышению пошлин на ряд потребительских товаров из ЕС. В список обсуждаемых категорий попали некоторые виды вин, пиво, туалетная вода, духи, декоративная косметика и прочее.

Размер пошлины Минэкономразвития пока не определило, однако, как отмечает газета, «ставки могут быть вплоть од запретительных». Пошлины могут увеличить в ответ на ограничения ЕС на поставку металлургической продукции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин подписал указ, согласно которому специальные экономические меры, введенные в ответ на санкции ряда стран против России, будут продлены на 2022 год.