В Петербурге молодая женщина подозревается в убийстве новорожденного сына

В Петербурге молодая женщина подозревается в убийстве новорожденного сына
Генетическая экспертиза доказала, что женщина родила ребенка, завернула в пакет и оставила умирать на чердак. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov-1

Генетическая экспертиза доказала, что женщина родила ребенка, завернула в пакет и оставила умирать на чердаке, сообщает Следком России по Петербургу.

В марте этого года на чердаке жилого дома по улице Раумская было обнаружено тело новорожденного мальчика. Для установления родства с ребенком следствие изъяло образцы ДНК у более 100 человек, проживающих рядом с местом происшествия.

Как показали молекулярно-генетические исследования убийцей малыша оказалась его мать 1999 года рождения, снимавшая жилье в доме, на чердаке которого было найдено тело.

«Женщина дала признательные показания о том, что 27 февраля 2021 года в квартире самостоятельно родила сына, после чего поместила его в пакет и отнесла на чердак», — говорится в сообщении.

Следственными органами СК России по Петербургу ведется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Ей будут предъявлены обвинения, ведется расследование.

Ранее gazeta.spb.ru писала, мигрантке, выбросившей убитого младенца в Ижору, предъявили обвинение.

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