Артем Дзюба стал лучшим игроком чемпионата России по футболу

По версии Российской премьер-лиги, Артем Дзюба – лучший игрок Тинькофф по итогам сентября, сообщается на сайте лиги.

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» в трех матчах забил три гола в ворота «Рубина» и «Крыльям Советов», сделал две передачи.

Как отмечается, эксперты телеканала «Матч Премьер» посчитали лучшим игроком зенитовца Клаудиньо Родригеса, а болельщики — вратаря московского «Локомотива» Маринато Гилерме. Однако голос РПЛ перевесил и лучшим был выбран российский футболист Артем Дзюба.

Напомним, 33-летнего спортсмена приглашали в расширенный состав сборной России на игры отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Но он не согласился на предложение, объяснив отказ тем, что находится чейсас не в лучшей физической форме.

Артем Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года, команда три раза становилась чемпионом страны и Суперкубка России. В числе наград два кубка России по футболу.

Кроме того, лучшим тренером признан Сандро Шварц, свое звание главный тренер «Динамо» подтверждает второй раз подряд: в августе и сентябре. В номинации «Лучший гол» считается мяч, посланный игроком «Рубина» Андреас Дрейер в ворота «Урала».

Ранее Gazeta.SPb писала, Артем Дзюба заявил, что пока не готов играть за сборную России.