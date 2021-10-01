Хочешь похудеть — иди в кровать

Поспать покрепче – поесть поменьше. Как продолжительность сна влияет на пищевые привычки? Этим вопросом озадачились американские ученые университета Огайо.

Они проанализировали пищевое поведение 19650 американцев в возрасте 20-60 лет и пришли к вполне логичному выводу. Те, кто не соблюдает рекомендации по сну (продолжительность на не менее 7 часов и отход ко сну в более раннее время), ели больше и чаще.

«Потребление энергии, белков, углеводов, добавленных сахаров и кофеина из утренних и вечерних перекусов было значительно выше среди тех, кто не соблюдает рекомендации по сну», — говорится в исследовании.

Те, кто раньше ложился и раньше вставал, ели меньше и легче придерживались правильного питания.

Зато полуночники не отказывали себе ни в сладостях, ни в кофеине, ни в газированных напитках. Иными словами, больше спишь – меньше ешь.

В исследовании принимали участие только американцы, но, скорее всего, выводы исследования интернациональны. Достаточно вспомнить, сколько раз вечером мы заглядываем в холодильник и достаем оттуда совсем не шпинат.

Ранее в Российской академии наук, комментируя влияние излишнего веса на течение инфекционных заболеваний, заявили, что порядка 50% населения России имеет избыточный вес. По некоторым оценкам, клиническое ожирение диагностировано у 60 млн жителей Земли. Тут Россия от статистики не отстает.

При этом избыточная масса тела влияет на лечение инфекционных болезней, острых респираторных инфекций, осложняет и утяжеляет течение гриппа и коронавируса.

Как рассказывала Gazeta.spb.ru, еще одна группа американских ученых из Университета Айова, собрав статистические данные, установила, что избыточный вес тела женщины влияет на ее доход.

«Снижение ожирения на одну единицу связано примерно с увеличением годового дохода на 934 доллара для женщины», — говорится в исследовании.

Результаты показывают, что избыточная масса тела является единственной существенной женской особенностью, которая негативно влияет на доход. Так что несмотря на все достижения в сфере гендерного равноправия, премия за физическую привлекательность продолжает существовать.