Президент России вручил орден Дружбы губернатору Кемеровской области

Владимир Путин высоко оценил вклад Сергея Цивилева в развитие региона, сообщает ТАСС. Указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным о награждении орденом Дружбы главы Кемеровской области Сергея Цивилева за вклад в развитие региона размещен на интернет-портале правовой информации.

Цивилева Сергея Евгеньевича награжден орденом Дружбы за большой вклад в социально-экономическое развитие Кемеровской области — Кузбасса, говорится в документе.

Напомним, 60-летний Сергей Цивилев с 1 апреля 2018 года был назначен врио губернатора Кемеровской области. Он сменил Амана Тулеева, который после 20-летнего пребывания в должности губернатора досрочно ушел со своего поста. Уход Тулеева, который занимал по показателям второе место в рейтинге губернаторов страны, случился сразу после трагических событий в ТЦ «Зимняя вишня.

Осенью 2018 года в результате досрочных выборов Цивилев, набрав 81,29% голосов, стал главой Кемеровской области.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Владимир Путин поручил правительству выделить средства на развитие дорог в Петербурге.