Заболеваемость и смертность от COVID-19 показала резкий рост в Петербурге

Заболеваемость и смертность от COVID-19 показала резкий рост в Петербурге
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи ковида. Фото: unsplash

В Петербурге суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией приблизилась к 2,5 тысячи человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за последний день в Северной столице зарегистрировали 2 494 случая заражения. Вчера их было 2 281, а днем ранее — 2 077. С начала эпидемии в Петербурге общее число заражений увеличилось до 625 492.

По заболеваемости город на Неве обгоняет только Москва, где подтверждено 4 032 новых случая.

Смертность от осложнений коронавируса за минувшие сутки составила 59 человек. Это на четыре летальных исхода больше, чем за вчерашний день. Всего в городе умерло 21 968 человек.

Также за последний день выздоровело 1 174 человека. За время пандемии удалось вылечиться 585 207 людям.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что раскрыты сценарии самой трудной четвертой волны коронавируса COVID-19 в РФ.

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