Новые требования по вакцинации от COVID-19 начали действовать в Петербурге

Новые требования по вакцинации от COVID-19 начали действовать в Петербурге
Всех нарушителей постановления правительства ждет штраф и запрет на ведение деятельности. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Петербурге начали действовать новые требования к антиковидной вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба городского правительства. Теперь для работников бассейнов и фитнес-центров, кинотеатров, общепита и доставщиков еды вводится планка по числу привитых от коронавируса в 80%.

Аналогичные требования ввели для специалистов салонов красоты, парикмахеров и сотрудников бань. Такие же правила относятся и к государственным служащим.

Всех нарушителей постановления правительства ждет штраф и запрет на ведение деятельности, сообщили в пресс-службе администрации Центрального района.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Беглова подали в суд из-за COVID-ограничений в Петербурге. На Смольный и главу Северной столицы подали в суд Галина Минченко, Елена Ноткина, Светлана Шошина, Виктория Семенова и ООО «Кидс Ап».

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